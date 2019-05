WhatsApp कमाएगा पैसा, फ्री स्टेटस में दिखेंगे विज्ञापन, यूजर्स को क्या होगा फायदा?

सोशल मैसेजिंग एप में अब आपको जल्द विज्ञापन दिखाई देंगे। whatsapp एड फीचर पर कई दिनों से काम कर रहा है।

अब whatsapp ने इसकी पुष्टि भी कर दी है कि अब तक फ्री में मिल रही इंस्टैंट सेवा पर अब आपको विज्ञापन देखने को मिलेंगे। हालांकि यह जानकारी सामने नहीं आई है कि क्या फेसबुक और यूट्‍यूब की तरह इससे यूजर्स को क्या फायदा होगा?

WhatsApp will bring Stories Ads in its status product in 2020. #FMS19 pic.twitter.com/OI3TWMmfKj