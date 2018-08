सावधान, एक एसएमएस खाली कर देगा आपका बैंक अकाउंट, एसबीआई की चेतावनी

देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने ग्राहकों के लिए चेतावनी जारी की है। बैंक ने ग्राहकों को कहा है कि कोई भी एसएमएस भेज किसी तरह की जानकारी की मांग नहीं कर रहा है।



ग्राहकों ने अनजाने में ऐसे एसएमएस को रिप्लाई कर अपनी निजी जानकारी साझा कर दी है तो इस बारे में एसबीआई को तुरंत जानकारी दें।



यह चेतावनी एसबीआई ने ट्वीट कर जारी की है। इसमें बैंक ने कहा है कि ग्राहकों को फ्रॉड मैजेस भेजे जा रहे हैं जिनमें उनसे निजी जानकारी की मांग की गई है।

Alert! Fraud messages are being circulated, urging you to share your personal details. Please be wary of these and block the senders of the fraudulent messages. If your details have been compromised, report it to immediately.#StateBankofIndia #SecurityTips #SafetyTips pic.twitter.com/2IgJoJKO4T