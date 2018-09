पाक हाईकमिश्नर की शर्मनाक हरकत से किरकिरी, इमरान सरकार भी नाराज

दरअसल, यह वीडियो लंदन में 9 सितंबर को हुए अंतरराष्ट्रीय पाकिस्तान प्रेस्टिज अवॉर्ड्स (आईपीपीए) का है। करीब 4 मिनट के इस वीडियो में उच्चायुक्त स्टेज पर मेहमानों का स्वागत कर रहे हैं। पाकिस्तान के एक फिल्म स्टार का नाम लेते समय उनकी जुबान लड़खड़ा जाती है। इसमें मंच पर खड़े होकर उच्चायुक्त पूछ रहे हैं- 'फ़रहान को बुला लूं? पाकिस्तानी राजदूत महविश को बुला लूं? जोर से तालियां बजाइए।' स्टेज पर मौजूद एक्टर जावेद शेख से उच्चायुक्त ने यह भी पूछा कि वे क्या डाइट लेते हैं?

Those criticizing Pakistan's High Commissioner to the UK on his performance at the Hum IPPA, Come on people!! he just had a wee bit of honey, In Riyasat e madina Honey was 100% halal so let this honey badger enjoy .

#tabdeeli #pti #pakistan #ڈیم_شاعری pic.twitter.com/YXN7HTncWA