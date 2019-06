यह चुटकुला आपको शर्तिया लोटपोट करेगा : व्हॉट्सएप ग्रुप पर जब जुड़ी रूपा, मच गई हलचल

एडमिन ने रूपा नाम के मेंबर को ग्रुप में जोड़ा...

एडमिन ने रूपा नाम के मेंबर को ग्रुप में जोड़ा...

फिर ग्रुप के सदस्यों की प्रतिक्रिया...

नीलेश :



Hii रूपा

नीरज : hi रूपा

How are u?

गजेंद्र: हैलो रूपा कुछ मदद चाहिए तो बोलना

दिनेश :हाय रूपा where do u live?

रूपा : I live in indore

दिनेश : great मैं भी इंदौर से हूं।

राघवेंद्र : मेरा मामा का लडका भी इंदौर में रहता है। कुछ भी मदद चाहिए तो बोलना।





रूपा : ok Thanks





संजीव : हाय रूपा तुम्हारी स्टडीज कितनी हुई

रूपा : MBA, oriental college





प्रह्लाद : great.. best of the colleges





राजीव : हाय रूपा,तुम्हारा पूरा नाम क्या है ?





रूपा : रूपाराम खटीक





ग्रुप में भयानक शांति छा गई.. और फिर...





नीलेश left

नीरज left

गजेंद्र left

दिनेश left

राघवेंद्र left

संजीव left

प्रह्लाद left

राजीव left