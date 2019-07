Funny Jokes in hindi : शादी की बात हिन्दी में ही करो वरना फंस जाओगे

विवाह की बात हमेशा हिन्दी में ही करना चाहिए...

अंग्रेजी से जरा बच के रहे...





1} लड़की वाले : बेटा क्या करते हो...???

लड़का : I am Air diffusion fix and monitoring scientist







लड़की वाले : बेटा वाह !



शादी के बाद पता चला वो

लड़का पंचर बनाता है.!!!

ससुर जी तीसरी मंजिल से 3 बार कूदने की कोशिश कर चुके हैं...!!!





2}

लड़की वाले : बेटा क्या करते हो...???

लड़का I am

chif executive in cleen india initiative and permanent member of स्वच्छ भारत अभियान...!!!

""

लड़की वाले : बेटा वाह !





शादी के बाद पता चला

लड़का इधर ही दो गली छोड़ के स्वीपर का काम करता है...



ससुर जी को आगरा ले जाने का प्रबंध किया गया है...





3)

लड़की वाले : बेटा क्या करते हो...???

लड़का : I run a start up product line includes organic mouth refreshner



लड़की वाले : बेटा वाह..









शादी के बाद पता चला नुक्कड़ पे पान की दुकान है ...!!





ससुरजी के प्राण पखेरू उड़ते उड़ते बचे...!!!





4}-लड़की वाले : बेटा क्या करते हो...???

लड़का : l am Metallurgical amalgamation engineer

शादी के बाद पता चला लड़का वेल्डर है..!!!

ससुर जी चारों खाने चित्त हो गए...!!!









5}

लड़की वाले : बेटा क्या करते हो...???

लड़का : l am senior security and house keeping officer

लड़की वाले : बेटा वाह !



शादी के बाद पता चला लड़का बिल्डिंग का चौकीदार है..!!!

ससुर जी गिर पड़े, फिर उठे नहीं...!!!