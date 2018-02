तीन तलाक के बाद अब महिलाओं के 'खतना' भी रुके

- डॉ. राम श्रीवास्तव

इटली की राजधानी रोम में इन दिनों संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वावधान में 5 से 7 फरवरी, 2018 तक एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ। विषय है- 'मजहब की आड़ में हो रहे महिलाओं के खतनीकरण को कैसे रोका जाए'। 6 फरवरी को हर साल संयुक्त राष्ट्र संघ के आह्वान पर पूरी दुनिया में INTERNATIONAL DAY OF ZERO TOLERANCE FOR FGM (Female Genital Mutilation) मनाया जाता है। 2015 में यूएनओ ने अपना लक्ष्य निर्धारित किया है कि 2030 तक पूरी दुनिया से महिलाओं के 'खतनीकरण' को पूरी तरह समाप्त कर देंगे।