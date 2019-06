ICC Cricket World Cup 2019 : जानिए टीम इंडिया के कप्तान कोहली ने स्मिथ से क्यों मांगी माफी

भारतीय कप्तान विराट कोहली ने कहा कि उन्होंने प्रशंसकों की तरफ से स्टीव स्मिथ से माफी मांगी क्योंकि इस पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान को विश्व कप में एक बार फिर से ‘अस्वीकार्य’ हूटिंग से रूबरू होना पड़ा था।



दक्षिण अफ्रीका में गेंद से छेड़छाड़ के विवादास्पद मामले के कारण एक साल का प्रतिबंध झेलने के बाद वापसी करने वाले स्मिथ को प्रभावशाली प्रदर्शन के बावजूद इंग्लैंड के प्रत्येक मैदान पर दर्शकों के कोपभाजन का शिकार बनना पड़ रहा है।



भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रविवार को भी दर्शकों ने स्मिथ पर फब्तियां कसीं और उन्हें धोखेबाज कहा। तब ऑस्ट्रेलियाई टीम क्षेत्ररक्षण कर रही थी। कोहली ने दर्शकों को ऐसा करने से रोका और इसके बजाय उनकी बल्लेबाजी का लुत्फ उठाने को कहा। भारत ने यह मैच 36 रन से जीता।



कोहली ने मैच के बाद कहा कि मुझे उसके लिए बुरा लगा और मैंने उनसे कहा कि मैं दर्शकों की तरफ से खेद व्यक्त करता हूं क्योंकि मैंने पिछले कुछ मैचों में भी ऐसा होते हुए देखा है। मेरे विचार में यह अस्वीकार्य है।

कोहली और स्मिथ इससे पहले एक-दूसरे को निशाना बनाते रहे हैं। इनमें बेंगलुरु में 2017 में खेला गया टेस्ट मैच भी शामिल है जब स्मिथ ने रेफरल में मदद के लिए ड्रेसिंग रूम की तरफ देखा और कोहली ने इसके लिए उनका मजाक उड़ाया था। लेकिन रविवार को इसके ठीक उलट दृश्य दिखा और जब कोहली ने दर्शकों से शांत बने रहने की अपील की तो फिर दोनों को हाथ मिलाते हुए देखा गया।



कोहली ने कहा कि स्मिथ केवल वहां खड़े थे और मुझे बुरा लगा क्योंकि अगर मैं भी उनकी स्थिति में होता, तो मेरे साथ ऐसा होता और मैंने माफी मांग ली होती, मैंने अपनी (गलती) स्वीकार कर ली होती और वापसी करने पर फिर भी मेरी हूटिंग की जाती तो मैं कतई इसे पसंद नहीं करता। कोहली का मानना है कि अगर किसी को अपने किए पर पछतावा है तो अन्य को भी वह मामला वहीं पर छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए।



उन्होंने कहा कि देखिए जो हुआ वह काफी पहले हो चुका है। उन्होंने अब वापसी कर ली है। वे अपनी तरफ से अच्छा खेलने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने आईपीएल में भी उन्हें देखा। ईमानदारी से कहूं तो किसी को इस तरह से नीचा दिखाना सही नहीं है। कोहली ने कहा कि उनके पूर्व में स्मिथ से मतभेद रहे हैं।



उन्होंने कहा कि मैदान पर हमारी बहस भी हुई है लेकिन आप नहीं चाहते कि किसी खिलाड़ी को हर समय मैदान पर उतरने पर इस तरह से अपमानित किया जाए। जो हुआ वह हुआ और सभी इस बारे में जानते हैं। वे वापसी कर चुके हैं। कड़ी मेहनत कर रहे हैं और अपनी तरफ से अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं।







With India fans giving Steve Smith a tough time fielding in the deep, @imVkohli suggested they applaud the Australian instead.



Absolute class