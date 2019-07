शोएब मलिक के संन्यास पर भावुक हुईं सानिया मिर्जा, सोशल मीडिया पर लिखा यह संदेश

टेनिस क्वीन सानिया मिर्जा ने अपने पति पाकिस्तानी क्रिकेटर के संन्यास लेने पर भावुक संदेश सोशल मीडिया पर शेयर किया है। सानिया ने इस संदेश में शोएब मलिक की क्रिकेट के मैदान पर उपलब्धियों गर्व व्यक्त किया है।

पाकिस्तानी ऑलराउंडर शोएब मलिक ने वर्ल्ड कप में पाकिस्तान क्रिकेट टीम का सफर खत्म होने के साथ ही वनडे क्रिकेट से रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है।

शोएब मलिक के संन्यास के बाद बहुत से क्रिकेटर और उनकी पत्नी सानिया मिर्जा ने उन्हें सोशल मीडिया पर बधाई दी। सानिया मिर्जा ने शोएब को बधाई देते हुए एक इमोशनल मैसेज लिखा है।



सानिया मिर्जा ने लिखा- हर कहानी का अंत होता है, हर अंत नई शुरुआत है। शोएब मलिक, हमें गर्व है कि आप 20 साल अपने देश के लिए खेले। इजहान और मुझे आप पर गर्व है।



‘Every story has an end, but in life every ending is a new beginning’ @realshoaibmalik u have proudly played for your country for 20 years and u continue to do so with so much honour and humility..Izhaan and I are so proud of everything you have achieved but also for who u r