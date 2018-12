फिल्म 'ज़ीरो' की बबीता कुमारी आपके होश उड़ाने के लिए तैयार, हो जाएगा चक्का जाम

सुपरस्टार शाहरुख खान और सलमान खान के साथ साल का चार्टबस्टर "इश्कबाज़ी" रिलीज़ करने के बाद, वर्ष की सबसे प्रतीक्षित फिल्म में से एक "जीरो" के निर्माताओं ने 12 दिसंबर 2018 को रिलीज होने वाले के गीत 'हुस्न परचम' की एक झलक आज साझा की है।

ज़ीरो की टीम ने सुपरस्टार बबीता कुमारी के रूप में कैटरीना कैफ के सोलो सिज़लिंग गीत 'हुस्न परचम' का टीज़र आज प्रशंसकों के लिए रिलीज कर दिया है। गाने के इस टीज़र में अभिनेत्री ज़ेबरा प्रिंट क्रॉप टॉप और चमकीले शर्ट स्कर्ट बेहद खूबसूरत लग रही हैं।





शाहरुख खान ने टीज़र ट्वीट करते हुए लिखा, "पूरे देश में चक्का जाम लग जाएगा, जब बबीता कुमारी का #HusnParcham लहराएगा। 12 दिसंबर को रिलीज होने वाला साल के सबसे सिज़लिंग गीत के लिए बने रहें! "

गीत को कोरियोग्राफ करने वाले बोस्को मार्टिस ने सोशल मीडिया पर साझा करते हुए लिखा,"We @Bosco_Caesar15 are proud to be a Part of this spectacle ❤".





रेड चिलीज़ एंटरटेनमेंट और कलर येलो प्रोडक्शन्स की फ़िल्म "जीरो" गौरी खान द्वारा निर्मित है। अनुष्का शर्मा, कटरीना कैफ़ और शाहरुख खान द्वारा अभिनीत "जीरो" 21 दिसंबर 2018 में रिलीज होने के लिए तैयार है।