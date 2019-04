कलंक का ट्रेलर हुआ रिलीज, दिखी उलझे रिश्तों की कहानी

की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'कलंक' का ट्रेलर रिलीज हो गया है। अभिषेक वर्मन ने फिल्म का निर्देशन किया है। आलिया भट्ट, वरुण धवन, संजय दत्त, माधुरी दीक्षित, आदित्य रॉय कपूर और सोनाक्षी सिन्हा जैसे सितारों से सजी इस मल्टी स्टारर फिल्म की कहानी प्यार, लालसा और उलझे रिश्तों के इर्द-गिर्द बुनी गई है।फिल्म के कैरक्टर पोस्टर्स, टीजर और गाने रिलीज के बाद करण जौर ने ट्रेलर शेयर करते हुए लिखा, A world of love, longing & relationships that go beyond reasoning! #KalankTrailer out now - //bit.ly/OfficialKalankTrailer … @duttsanjay #AdityaRoyKapur @Varun_dvn @aliaa08 @sonakshisinha @MadhuriDixit @abhivarman #Kalank.