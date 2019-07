रोहमन शॉल संग ब्रेकअप की खबरों पर सुष्मिना सेन ने लगाया विराम, बॉयफ्रेंड के साथ शेयर की हॉट फोटो

बॉलीवुड एक्‍ट्रेस बीते कुछ महीनों से रोहमन के साथ रिलेशनशिप में हैं। बीते कुछ दिनों से सुष्मिता और रोहनम के ब्रेकअप की खबरें सुर्खियों में बनी हुई थीं।



रोहमन ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर सुष्मिता संग रिलेशनशिप को लेकर कई सारी बातें लिखी थीं। जिसे देख लगा था कि दोनों का ब्रेकअप हो गया है। इन सब खबरों के बीच सुष्मिता ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट किया है। जिससे साफ है कि दोनों अभी भी रिलेशन में हैं।

सुष्मिता ने अपने बॉयफ्रेंड रोहमन शॉल संग एक फोटो शेयर की हैं। इस फोटो में सुष्मिता जिम में अपने बॉयफ्रेंड के साथ पोज देती हुई दिखाई दे रही हैं। इतना ही नहीं, सुष्मिता ने रोहमन संग तस्वीर शेयर करते हुए रोहमन के लिए अपने प्यार का इजहार भी किया है।सुष्मिता ने फोटो के कैप्शन में लिखा, 'He’s lean...she’s mean I love you @rohmanshawl #backtobasics #gym #home #dubai #wegotthis I love you guys!!!'