घुड़सवारी के बाद कंगना की तलवारबाज़ी

अपनी अगली फिल्म की तैयारी में लग चुकी हैं। वे 'मणिकर्णिकाः क्वीन ऑफ झांसी' में रानी लक्ष्मीबाई की भूमिका निभाने वाली हैं। रानी लक्ष्मीबाई के हुनर और त्याग को फिल्म में दर्शाना बड़ा कठिन काम होगा। इसके लिए कंगना कोई भी कसर नहीं छोड़ रही हैं।



फिल्म मणिकर्णिका 27 अप्रैल 2018 को रिलीज़ होने की तैयारी है।



#KanganaRanaut practicing sword fight this afternoon for Manikarnika. Battle sequences to be shot in Jodhpur post Diwali. Prep in full swing pic.twitter.com/ZrENA7O5lN