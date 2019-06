आयुष्मान खुराना की फिल्म का एंथम सॉन्ग 'शुरू करें क्या' का टीजर आउट, इस दिन रिलीज होगा गाना

बॉक्स ऑफिस पर लगातार हिट फिल्में देने वाले अभिनेता आयुष्मान खुराना जल्द ही फिल्म ' आर्टिकल 15' में नजर आने वाले हैं। इस फिल्म के पहले गाने 'शुरू करें क्या' का शानदार टीजर रिलीज हो गया है। यह गाना युवाओं को अपनी आवाज उठाने के लिए उनके दिमाग में एक सवाल खड़ा कर देगा। बॉक्स ऑफिस पर लगातार हिट फिल्में देने वाले अभिनेता आयुष्मान खुराना जल्द ही फिल्म ' आर्टिकल 15' में नजर आने वाले हैं। इस फिल्म के पहले गाने 'शुरू करें क्या' का शानदार टीजर रिलीज हो गया है। यह गाना युवाओं को अपनी आवाज उठाने के लिए उनके दिमाग में एक सवाल खड़ा कर देगा।

टीजर शेयर करते हुए आयुष्मान खुराना ने लिखा, Farq laana hai toh.. kaam #ShuruKareinKya? Song launching on June 10 #Article15 in cinemas on June 28th. The dynamic track will be released on 10 June 2019.









फिल्म का पहला गाना भारत के युवाओं से एक गंभीर सवाल पूछेगा। रैप की रचना डेविन 'डीएलपी' पार्कर और गिंगर शंकर द्वारा की जाएगी। गुस्से से भरपूर इस रैप में कुणाल पंडागले, चैतन्य शर्मा, नितिन शर्मा और दीपा उन्नीकृष्णन यह चार रैपर्स नज़र आएंगे।आयुष्मान खुराना स्टारर 'आर्टिकल 15' लंदन इंडियन फिल्म फेस्टिवल के दसवें संस्करण में वर्ल्ड प्रीमियर के लिए तैयार है। लंदन इंडियन फिल्म फेस्टिवल दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है और यह इन्वेस्टिगेटिव ड्रामा ओपनिंग नाइट फिल्म होगी।





फिल्म में ईशा तलवार, एम नसार, मामोज पाहवा, सयानी गुप्ता, कुमुद मिश्रा और मोहम्मद जीशान अयूब भी नज़र आएंगे। 'आर्टिकल 15' अनुभव सिन्हा और जी स्टूडियोज़ द्वारा निर्देशित और निर्मित है और 27 जून को रिलीज के लिए तैयार है।