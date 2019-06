क्या वाकई पाकिस्तानियों को अब कश्मीर नहीं, विराट कोहली चाहिए...जानिए सच...

At one time Pakistanis used to chant, "Madhuri de do, POK bhi le lo". New ambitions, new frustrations. https://t.co/ZOYvjKeU5w — MadhuPurnima Kishwar (@madhukishwar) June 18, 2019

क्रिकेट वर्ल्ड कप में बीते रविवार को टीम इंडिया ने पाकिस्तानी टीम को बुरी तरह से हराया। इसके बाद कई पाकिस्तानी फैन्स का गुस्सा फूटा और कइयों का तो रो-रोकर बुरा हाल भी हुआ। ऐसे कई वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हुए। अब, एक तस्वीर सामने आई है। इस तस्वीर में कुछ लोग पाकिस्तानी झंडे के साथ एक बैनर लिए खड़े हैं जिसमें लिखा है- WE DON’T WANT KASHMIR, GIVE US VIRAT KOHLI। यह दावा किया जा रहा है कि इस हार के बाद पाकिस्तानी फैन्स ने यह मांग की है कि हमें कश्मीर नहीं चाहिए, बस विराट कोहली दे दो।लेखिका मधु किश्वर ने भी इस तस्वीर को रीट्वीट करते हुए लिखा है-हमने जब इस तस्वीर को रिवर्स इमेज सर्च के जरिये ढूंढ़ा तो हमें ‘इंडिया टुडे’ की की 8 अगस्त 2016 की एक खबर मिली। इस खबर में वायरल तस्वीर से मिलती-जुलती तस्वीर मिली। लेकिन लोगों के हाथ में विराट कोहली वाला बैनर नहीं, बल्कि WE WANT AZAADI लिखा हुआ बैनर है। यह स्पष्ट है कि ऑरिजिनल तस्वीर में आज़ादी की मांग वाला बैनर है।दरअसल, 2016 में सुरक्षाबलों ने कश्मीर में हिजबुल मुजाहिद्दीन कमांडर बुरहान वानी को मार गिराया था। कश्मीर में इसके विरोध में जबरदस्त प्रदर्शन हुए। कश्मीर में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान की यह तस्वीर है, जिसमें पाकिस्तान के झंडे के साथ कुछ कश्मीरी युवा बैनर में ‘हमें आजादी चाहिए’ लिखकर सुरक्षाबलों के हाथों बुरहान वानी के मारे जाने का विरोध कर रहे थे।