ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा #SixWordHorror...

“For sale. Baby shoes. Feet included.”#SixWordHorror — Nat Has a Deadline and Shouldn't Be Tweeting (@natcassidy) June 17, 2019

Today's challenge isn't new, but I still think it's fun.



Write a horror story in six words.



Please use hashtag#SixWordHorror — GAIL SIMONE is MY LITTLE SIMONEY (@GailSimone) June 17, 2019

सोशल मीडिया पर आए दिन एक नया चैलेंज वायरल हो जाता है। पर अभी # ट्रेंड कर रहा है। इस चैलेंज में आपको अपनी हॉरर कहानी 6 शब्दों में लिखनी है। विदेश में शुरू हुआ ये चैलेंज अब भारत में भी सबको क्रेजी कर रहा है। आइए देखते हैं कुछ डरावने ट्वीट्स-@natcassidy नामक ट्विटर अकाउंट ने लिखा- बच्चों के जूते बिक रहे हैं, पैरों के साथ।@manu18268317 ने लिखा- मैं तो बिस्तर से उठ गया, लेकिन मेरा शरीर नहीं उठा।@PeachyBaws लिखते हैं- वह मुस्कुराई लेकिन उसका अक्स नहीं मुस्कुराया।ट्विटर यूजर अंकुश ढाका ने क्रिकेट वर्ल्ड कप में बारिश के कारण रद्द हो रहे मैचों पर कटाक्ष करते हुए अपनी हॉरर कहानी लिखी- ‘बारिश के कारण वर्ल्ड कप फाइनल रद्द हुआ’।इस नए ट्रेंड से पेप्सी और ixigo भी अछूते नहीं रहे।@bintkainaat ने तो डोनाल्ड ट्रंप को ही लपेटे में ले लिया।अब आपको बताते हैं ये चैलेंज किसने शुरू किया...गेल सिमोन ने अपने फॉलोवर्स को चैलेंज दिया कि #SixWordHorror लगाकर डरावनी मिनी स्टोरीज लिखें। गेल सिमोन कॉमिक बुक राइटर हैं। उन्होंने डेडपूल वंडर वुमन और बैटगर्ल जैसी कॉमिक्स लिखी हैं।