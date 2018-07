ट्रेन से गिरकर मौत के करीब पहुंची ये लेडी, Video में देखें क्या हुआ फिर

मुंबई का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसने हर किसी को हैरान कर रखा है। यहां एक महिला चलती लोकल ट्रेन में चढ़ने के दौरान गिर पड़ी। ट्रेन और प्लेटफार्म के बीच गैप होने के कारण वह बीच में फंस गई और काफी दूर तक घिसटती रही। इस हादसे की पूरी तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गईं हैं।

Railway Protection Force (RPF) के कॉन्सटेबल ने अपनी जान पर खेलकर महिला की जान बचाई और हर कोई कॉन्सटेबल की तारीफ कर रहा है। ये हादसा मुंबई के कंजुरमार्ग रेलवे स्टेशन पर हुआ।

वीडियो में देखा जा सकता है कि चलती ट्रेन में चढ़ने के चक्कर में अचानक महिला का पैर फिसल गया और वह नीचे गिर पड़ी। ट्रेन और प्लेटफार्म के बीच गैप होने के कारण वह बीच में फंस गई और काफी दूर तक घिसटती रही। जैसे ही कॉन्सटेबल ने उसे ट्रेन से घिसटते हुए देखा तो उसने जान जोखिम में डालते हुए महिला को बचा लिया। रिपोर्ट के मुताबिक, महिला की साड़ी ट्रेन के दरवाजे पर उलझ गर्इ थी, जिसके कारण ये हादसा हुआ

देखें वीडियो :

#WATCH: Railway Protection Force saves a from being pulled under a running at Kanjumarg railway in #Mumbai. pic.twitter.com/qQrvwTIpaA