क्या ऑटो चलाकर परिवार का पेट पालते हैं ‘PM मोदी के भाई’.. जानिए सच..

सोशल मीडिया पर कई दिनों से एक ऑटो ड्राइवर की तस्वीर वायरल हो रही है। दावा किया जा रहा है कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंझले भाई हैं और वह ऑटो चलाकर अपने परिवार का पालन-पोषण करते हैं। इसके जरिये यह बताने की कोशिश की जा रही है कि मोदी इतने ईमानदार हैं कि वह अपने परिवार तक को अपने पद का फायदा नहीं देते।- इस कैप्शन के साथ एक शख्स की तस्वीर श्याम नारायण शर्मा नाम के फेसबुक यूजर ने पोस्ट किया था, जिसे अब तक 36,000 बार शेयर किया जा चुका है और इस पोस्ट को 3200 लोगों ने लाइक भी किया है। इस तस्वीर में नरेंद्र मोदी के जैसा दिखने वाला एक शख्स ऑटो के अंदर ड्राइवर वाली सीट पर बैठा दिख रहा है। कई अन्य पेजेज़ पर भी यह पोस्ट वायरल हो रहा है।जब हमने इस तस्वीर को गूगल इमेज में सर्च किया तो हमें एक तस्वीर मिली जिसमें उसी ऑटो ड्राइवर के साथ पीछे बैठा पैसेंजर भी था। उस तस्वीर पर क्लिक किया तो हमें Fourth.in की 2016 की एक खबर मिली, जिसका शीर्षक था- ‘Adilabad Auto Driver Who look Exactly Like Our PM. Narendra Modi Photo is Going Viral’।फिर हमने Adilabad Auto Driver और Modi कीवर्ड्स के साथ सर्च किया तो हमें नवंबर 2016 की डेली भास्कर और जनवरी 2017 की डेक्कन अब्रॉड की न्यूज रिपोर्ट मिली, जिसमें बताया गया है कि मोदी के भाई कहकर चलाई जा रही यह तस्वीर अदीलाबाद, तेलंगाना के एक ऑटो ड्राइवर की है, जिनका चेहरा काफी हद तक मोदीजी से मिलता है।वायरल तस्वीर में दिख रहे शख्स का नाम शेख अयूब है। पहले वह RTC की बस चलाते थे, लेकिन अब वह ऑटो चलाते हैं। अयूब अपने क्षेत्र में मोदी के हमशक्‍ल होने के कारण काफी लोकप्रिय भी हैं।