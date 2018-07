Kiki Challenge डांस दुनिया भर में मचा रहा धूम, भारत में पुलिस को जारी करनी पड़ी चेतावनी

कैनेडियन के गाने 'किकी डू यू लव मी' इन दिनों धूम मचा रहा है। इंटरनेट युग के सबसे बड़े रैप सुपरस्टारों में से एक रैपर ड्रेक के संगीत ने नए चैलेंज को जन्म दिया है। भारत, स्पेन, यूएस, मलेशिया और यूएई पुलिस के लिए सिरदर्द बन गया है। इन देशों की पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे Kiki Challenge को स्वीकार न करें यह खतरनाक हो सकता है।





यूएस की पुलिस ने इसे मानव इतिहास का सबसे खतरनाक मूव बताया है। फ्लोरिडा की पुलिस ने यह डांस मूव करते हुए पकड़े जाने पर 1000 डॉलर का जुर्माना लगाने का एलान किया है। भारत में भी यह डांस चैलेंज कई राज्यों की पुलिस के लिए सिरदर्द बन गया है।





क्या है : पिछले कुछ दिनों से #KikiChallenge (किकी चैलेंज) ने इंटरनेट पर धूम मचा रखी है। इस किकी चैलेंज में कैनेडियन रैपर ड्रेक के गाने Kiki do you love me पर लोग चलती गाड़ी से उतरकर डांस स्टेप करते हैं और कोई दूसरा आदमी उसका वीडियो बनाता है। इस दौरान गाड़ी की रफ्तार बहुत धीमी होती है। डांस के बाद वापस लोगों को गाड़ी में ही बैठना होता है।

इसकी शुरुआत इंटरनेट कॉमेडियन के उस इंस्टाग्राम पोस्ट से हुई जिसमें उन्होंने इस गाने पर डांस किया था। एक हफ्ते पहले यह गाना यूएस का नंबर-वन गाना बन गया था।





इस गाने का बुखार लोगों पे इस कदर छाया है कि क्या बच्चे, बूढ़े, जवान, न्यूज़ चैनल के स्टूडियोज और हॉलीवुड, बॉलीवुड की हस्तियां समेत हजारों लोगों ने इस

किकी चैलेंज चुनौती को स्वीकार करते हुए चलती कार से उतरते हुए वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करना शुरू कर दिया है।





बॉलीवुड की कई एक्ट्रेस ने भी किकी चैलेंज लेते हुए इस गाने पर चलती गाड़ी के साथ डांस स्पेट किए। बॉलीवुड अभिनेता वरुण शर्मा, अभिनेत्री नूरा फतेही, टीवी कलाकार करिश्मा शर्मा, अदा शर्मा समेत हजारों लोग इस गाने की नक़ल अलग अलग तरीके से करते नज़र आ रहे है।





किकी चैलेंज को लेकर अब तक भारत के कई राज्यों की पुलिस चेतावनी जारी कर चुकी है। मुंबई, पंजाब, कर्नाटक और दिल्ली के अलावा ने भी लोगों को यह डांस चैलेंज नहीं करने की सलाह दी है। यूपी पुलिस ने सोशल मीडिया के जरिए लोगों को चेतावनी दी है।





यूपी पुलिस ने ट्वीट किया, ‘डियर पैरेंट्स, किकी आपके बच्चे से प्यार करे या नहीं लेकिन हम जानते हैं कि आप जरूर करते हैं। इसलिए, कृपया किकी चैलेंज को छोड़कर, जीवन की हर चुनौतियों में अपने बच्चों के साथ खड़े रहें।





मुंबई पुलिस ने कहा कि आपका यह काम न सिर्फ आपके लिए जोखिम भरा है, बल्कि दूसरों को भी खतरे में डाल सकता है। इस तरह सार्वजनिक तरीके से उपद्रव न करें।

चित्र और वीडियो सौजन्य : ट्विटर