क्या भाजपा मंत्रियों और सांसदों ने केरल के लिए 25 करोड़ रुपए दान ‍किए...जानिए सच..

Thanks to @narendramodi @dpradhanbjp for the benevolent support to #keralaFloodRelief .

Handed over cheque of 25 crore Rupees on behalf of Oil Marketing Companies to @CMOKerala @vijayanpinarayi pic.twitter.com/UzAs3tIYnz — V Muraleedharan (@VMBJP) August 21, 2018

केरल में सदी की सबसे भयावह बाढ़ से मची तबाही के बाद अब प्रभावित लोगों की सहायता और राज्य के पुनर्निर्माण के लिए केंद्र और अन्य राज्य सरकारें आर्थिक मदद के लिए आगे आए हैं। इसके अलावा आम लोगों से लेकर जानी-मानी हस्तियां तक बाढ़ पीड़ितों की मदद में सहभागी बनी हैं। इस बीच नामक यूजर ने फेसबुक पर एक तस्वीर शेयर कर दावा किया है कि भाजपा के मंत्रियों और सांसदों ने केरल के मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 25 करोड़रुपएदान किए हैं। यह तस्वीर अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है।‘भाजपा के मंत्रियों और सांसदों ने केरल के मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 25 करोड़ रुपएदान किए’ इस कैप्शन के साथ श्रीकुमार श्रीधरन ने 26 अगस्त को फेसबुक पर एक तस्वीर शेयर की थी। इस तस्वीर में देखा जा सकता है कि केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन को 25 करोड़ रुपए का चेक दिया जा रहा है।इस तस्वीर में भाजपा सांसद वी मुरलीधरन और केंद्रीय राज्य मंत्री अल्फ़ोंस कन्ननथनम भी दिख रहे हैं। इसलिए दावा किया जा रहा है कि भाजपा के मंत्रियों और सांसदों ने केरल के बाढ़ पीड़ितों के लिए यह राशि दान की है। इस पोस्ट को अब तक 11,000 बार शेयर किया जा चुका है और 4000 लोगों ने इसे लाइक भी किया है।जब हमने इस तस्वीर को गूगल इमेज में सर्च किया तो हमें बीपीसीएल कोच्ची रिफायनरी का 21 अगस्त का एक ट्वीट मिला, जिसमें लिखा गया था- ‘केरल के मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए तेल कंपनियों की तरफ से अदारणीय केंद्रीय राज्य मंत्री अल्फ़ोंस कन्ननथनम द्वारा 25 करोड़ रुपए का चेक पी विजयन को सौंपते हुए।’वहीं, वी मुरलीधरन ने भी 21 अगस्त को ट्वीट किया था कि उन्होंने ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की तरफ से 25 करोड़ रुपए का चेक केरल के मुख्यमंत्री को दिया था।उधर, हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने भी चेक दिए जाने की जानकारी ट्विटर पर दी थी।हमारी पड़ताल में भाजपा के मंत्रियों और सांसदों द्वारा केरल के मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 25 करोड़ रुपए दान करने का दावा झूठा साबित हुआ।