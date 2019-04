टोल प्लाजा कर्मचारी पर हमला, कार के बोनट पर 8 किलोमीटर तक घसीटा

पुलिस ने बताया कि घटना दोपहर करीब 12:40 बजे हुई, जब पीड़ित अशोक कुमार ने खेड़की दौला टोल प्लाजा पर एक इनोवा कार को रोकने की कोशिश की।



डीसीपी राजेश सिंह ने कहा कि कार में चार लोग सवार थे, जिन्होंने टोल टैक्स चुकाए बिना भागने के चक्कर में अवरोधक को टक्कर मार दी। उन्होंने कहा कि अशोक बूथ से बाहर आए और गुस्साए ड्राइवर ने उन्हें जोरदार टक्कर मारी, जिसके बाद वह बोनट पर गिर गए। इसके बाद ड्राइवर ने कार की रफ्तार बढ़ा दी। पीड़ित ने अपने बयान में कहा कि उसने कार के वाइपर को पकड़कर खुद को बचाया।

#WATCH Haryana: A car driver dragged a on his car's bonnet in when asked to stop at toll plaza.Victim says,"Car driver dragged me for 5-6km on his car's bonnet on a speed of about 100 km/hr. He said,'You'll stop my car?Even police doesn't stop my car' pic.twitter.com/Wz9kMOs8uu