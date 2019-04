तिरुचिरापल्ली : मंदिर में सिक्के लेने के लिए मची भगदड़ में 7 लोगों की मौत, 10 गंभीर घायल

पुलिस ने बताया कि मुथियमपलयम गांव के एक मंदिर में वार्षिक समारोह (पडीकसु) में सैकड़ों श्रद्धालु इकट्ठे हुए थे। इस समारोह के दौरान सिक्कों बांटे जाने थे।

पुलिस के मुताबिक जब पुजारी ने सिक्कों का वितरण शुरू किया तो सिक्के लेने के लिए श्रद्धालुओं के बीच भगदड़ मच गई। चार महिलाओं सहित सात लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। 10 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

#Visuals from Tamil Nadu after 7 people died & more than 10 people were injured in a at Karupu Swamy in Muthampalayam village near Thuraiyur in Trichy district, yesterday. pic.twitter.com/iceOxSsApS