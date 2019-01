संसद में राफेल की परीक्षा से भागे पीएम मोदी छात्रों को दे रहे हैं लेक्चर : राहुल गांधी

नई दिल्ली। राफेल मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संसद में ‘ओपन बुक परीक्षा’ की चुनौती देने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को आरोप लगाया कि मोदी इस परीक्षा से बचकर निकल लिए और अब पंजाब के एक में छात्रों को लेक्चर दे रहे हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि पंजाब में छात्र वे चार सवाल प्रधानमंत्री से करें जो उन्होंने कल ट्विटर पर पूछे थे। दरअसल, प्रधानमंत्री मोदी ‘भारतीय विज्ञान कांग्रेस’ में शामिल होने के लिए गुरुवार को पंजाब की ‘लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी’ (एलपीयू) पहुंचे।

गांधी ने ट्वीट कर कहा कि ऐसा लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री संसद और अपनी ओपन बुक परीक्षा से बच निकले। इसकी बजाय वे पंजाब में लवली यूनिवर्सिटी के छात्रों को लेक्चर दे रहे हैं।

So it seems our PM has fled Parliament & his own open book Rafale exam & is instead lecturing students at Lovely Univ. in Punjab, today.

I request the students there to, respectfully, ask him to please answer the 4 questions posed to him by me, yesterday.#RafaleScam