जब मंच पर किरण बेदी को आया गुस्सा, विधायक से कहा- चले जाइए यहां से

इसके बाद AIDMK विधायक ए अनबलगन ने दो बार किरण बेदी से 'प्लीज गो' कहा। विधायक ने जब बेदी से प्लीज गो कहा तो वहां मौजूद कई लोगों ने तालियां भी बजाईं। यह पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई।

खबरों के अनुसार खुले में शौच से मुक्त राज्य घोषित करने के लिए पुडुचेरी में कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा था। भाषण के दौरान विधायक का माइक बंद हो गया जिसमें वे पुडुचेरी प्रशासन की आलोचना कर रहे थे। विधायक का आरोप है कि किरण बेदी के कहने पर उनका माइक बंद किया गया। इस पर विधायक भड़क गए। विवाद होने के कारण विधायक ने कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया।



An MLA’s Mike had to b turned off when he persistently rejected any req from panel of Hble Ministers to limit his speech.

He rejected all appeals. He shouted back. I hav seen him do this earlier too. Event was to give away awards for good work done in making Puducherry ODF @ANI