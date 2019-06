इमरजेंसी की बरसी पर पीएम मोदी ने किया ट्वीट, कही यह बड़ी बात

नई दिल्ली। में 25 जून को एक काले दिन के तौर पर याद किया जाता है। आज ही के दिन 1975 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी का ऐलान किया था। आज देश के लोकतंत्र में लगे आपातकाल की घटना को पूरे 44 साल हो गए हैं। आपातकाल के 44 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोदी सरकार के मंत्री ट्‍वीट कर रहे हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो क्लिप डालकर इमरजेंसी को याद किया। प्रधानमंत्री द्वारा ट्विटर पर शेयर किए वीडियो में संसद के भाषण की एक क्लिप को भी दिखाया गया है। प्रधानमंत्री ने ट्‍वीट में लिखा है कि भारत उन सभी महानुभावों को सलाम करता है जिन्होंने आपातकाल का जमकर विरोध किया। भारत का लोकतांत्रिक लोकाचार एक अधिनायकवादी मानसिकता पर सफलतापूर्वक हावी रहा।

India salutes all those greats who fiercely and fearlessly resisted the Emergency.

India’s democratic ethos successfully prevailed over an authoritarian mindset. pic.twitter.com/vUS6HYPbT5