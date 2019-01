कांग्रेस का कटाक्ष, मोदीजी, याद रखें सरकारें आती-जाती हैं...

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय द्वारा आलोक वर्मा को पद पर मंगलवार को बहाल किए जाने के बाद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और दावा किया कि मोदी देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री बन गए हैं जिनके ‘गैरकानूनी आदेशों’ को शीर्ष अदालत ने रद्द कर दिया है।

पार्टी ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री को यह याद रखना चाहिए कि सरकारों आती-जाती रहती हैं, लेकिन हमारी संस्थाओं की गरिमा बरकरार रही है। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर कहा कि सीबीआई को बर्बाद करते हुए बेनकाब होने वाले पहले प्रधानमंत्री बने।



इसके बाद उन्होंने सीवीसी की विश्वसनीयता को खत्म किया। अब वे पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं जिनके गैरकानूनी आदेशों को शीर्ष अदालत ने रद्द कर दिया है।

2/3 Modiji pls remember, Govts have come and gone. Integrity of our institutions have survived.



Let this be a lesson to you about the strength of our democracy and the Constitution.



Let this be a lesson that howsoever despotic u may be, law catches up in the end.#CBI