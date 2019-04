दिव्यांग है लद्दाख का रक्षक, 4 साल से जुटा है अपने काम में, सेना ने किया सलाम

45 वर्ष के तुला सुन या बोल नहीं सकते, लेकिन उसके काम करने के जज्बे को सेना ने भी सलाम किया है। इस मूक योद्धा ने यह सुनिश्चित किया कि वह और उनकी टीम जोजिला दर्रे के काम को समय से पूर्व पूरा करे। यह उनके लिए एक चुनौती भी थी। तुला का एक फोटो भी ट्‍विटर पर शेयर किया गया, जिसमें तुला के कामों की प्रशंसा की गई है। लेफ्टिनेंट जनरल केजेएस ढिल्लो ने तुला के काम की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि तुला हम सभी के लिए प्रेरणा है।

चिनार कोर विशेष रूप से किए गए कार्यों के लिए तुला और उनकी टीम के लिए आभारी थी। उद्घाटन के अवसर पर तुला और उनकी टीम को सभी के लिए प्रेरणा बताया। उन्होंने कहा कि ज़ोजिला दर्रे के कार्य को तेजी से पूरा करने के लिए आपको और आपकी टीम को मेरा सलाम।

Divyang Shri Tula risks life & limb removing snow & opening the Srinagar-Leh highway at #Zojila. Mr Tula is the lead dozer driver. The @ChinarcorpsIA commander gets a picture taken with the specially abled hero. This road is the lifeline of our braves across Ladakh. #IndiaFirst pic.twitter.com/3pxzKKnO1j