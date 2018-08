पूर्व प्रधानमंत्री अटलबिहारी वाजपेयी की हालत नाजुक : एम्स

* भाजपा अध्यक्ष अमित शाह भी एम्स पहुंचे। खबरें हैं कि राहुल गांधी भी एम्स जा सकते हैं।



* देशभर में अटलजी के स्वास्‍थ्य को लेकर प्रार्थनाओं का दौर चल रहा है। देशभर के मंदिरों में अटलजी के जल्द स्वस्थ होने की कामना की जा रही है।



* खबरों के मुताबिक करीब 11 बजे एम्स जारी करेगा मेडिकल बुलेटिन।



* दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पूर्व प्रधानमंत्री अटलबिहारी वाजपेयी के स्वास्थ्य को लेकर ट्वीट कर कहा, अटलजी के स्वास्थ्य के बारे में जानकर दु:ख हुआ। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वे जल्द ठीक हों।



* उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने गुरुवार को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) पहुंचकर अस्पताल में भर्ती पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के स्वास्थ्य की जानकारी ली।



*एम्स के मुताबिक पिछले 24 घंटे से उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। भाजपा के बड़े नेता भी अटलजी का

हाल जानने के लिए एम्स पहुंच रहे हैं।





*खबरों के मुताबिक वाजपेयी के परिजनों को भी ग्वालियर से बुला लिया गया है।

*बुधवार को प्रधानमंत्री सहित कई बड़े नेता उन्हें देखने एम्स पहुंचे। मोदी बुधवार शाम करीब सवा सात बजे अस्पताल पहुंचे और वह वहां करीब 50 मिनट तक रुके।

Vice President M Venkaiah Naidu leaves All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) where is admitted. Vajpayee’s condition is critical & he is on life support system. #Delhi pic.twitter.com/jzJ4i5mihq