झाबुआ में महिला को पति को कंधे पर बैठाकर गांव में घुमाना पड़ा, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

पुलिस अधीक्षक विनीत जैन ने कहा कि देवीगांव की एक घटना प्रकाश में आई है। जिसमें गांव के लोगों ने एक महिला का अनादर करने की कोशिश की है। वीडियो की जांच कर हम आरोपी लोगों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करेंगे। अतिरिक्त पुलिसी अधीक्षक, एसडीओपी और थाना प्रभारी को पुलिस बल के साथ गांव में भेजा गया है। जांच के बाद आगे कार्रवाई की जायेगी। उन्होंने बताया कि फिलहाल इस मामले में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है।

#WATCH Madhya Pradesh: force a to carry her husband on her shoulders as a punishment in Devigarh, allegedly for marrying a man from a different caste. (12.4.19) pic.twitter.com/aNUKG4qX7p