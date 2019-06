बुरहानपुर में 24 घंटे में गिरा 4 इंच पानी, बाढ़ के हालात, इस तरह बची 7 मजदूरों की जान

गत 24 घंटों में बुरहानपुर और आसपास के गांवों में करीब 4 इंच बारिश होने से जनजीवन प्रभावित है। पाडारोल नाले मे अचानक आई बाढ़ का पानी बुरहानपुर शहर के निचले हिस्सों में घुसने से देर तक कई इलाकों में बाढ़ के हालात रहे। परकोटे के भीतर बसे सघन बसाहट वाले शहर के कई हिस्सों में बारिश का पानी 4 से 5 फुट तक जमा होने से अफरा तफरी का माहौल रहा।



सतपुडा पर्वतमाला के जंगलों में लगातार से पाडारोल सहित कई पहाडी बरसाती नाले ऊफान पर हैं। संयुक्त प्रशासनिक संकुल के समीप बड़े नाले में बाढ़ से देर शाम तक अंतरप्रांतीय बुरहानपुर अंकलेश्वर मार्ग पर यातायात बंद रहने से मध्यपदेश महाराष्ट के बीच आवागमन ठप्प रहा।

जिला मुख्यालय से करीब 55 किलोमीटर दूर खकनार थाना अंतर्गत ग्राम रंगाई के बारह टाडा के पास शनिवार देर शाम भारी बारिश के बीच पेड़ पर आम तोड़ने चढ़े दिनेशसिंह भिलाला (26) की तेज हवाओं के चलते पेड़ की बड़ी डाल के टूटकर उसके साथ नीचे गिरने से मौत हो गई।

#WATCH Madhya Pradesh: Seven labourers who were working on construction of a bridge over a dried up river in were stuck, after water suddenly started flowing in the river following a long spell of rain in the area. All labourers were rescued safely. pic.twitter.com/LNS03Uxlxw