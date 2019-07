खंडवा में गोवंश की तस्करी के शक में 25 को पकड़ा, रस्सी से हाथ बांधकर ले गए थाने, वीडियो वायरल

इस मामले में पुलिस ने गोवंश की तस्करी करने वाले और स्वयंभू गौरक्षकों दोनों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इन गौरक्षकों ने गोवंश की तस्करी करने वालों को खदेड़कर ले जाने का वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर डाल दिया।

सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो और फोटो में दिखाई देता है कि कथित गो तस्करों के एक-एक हाथ को एक बड़ी रस्सी से बांधा गया और कान पकड़वाकर उन्हें मुर्गा भी बनाया गया। इनके इर्द-गिर्द स्वयंभू गौरक्षक उन्हें सड़क पर खदेड़ते हुए ले जाते दिखाई देते हैं और कुछ स्वयंभू गौरक्षकों के हाथों में डंडे भी नजर आते हैं।

इनके पीछे गोवंश से लदे वे ट्रक भी थाने ले जाए जाते दिखते हैं, जिनमें गोवंश की कथित तस्करी की जा रही थी। स्वयंभू गोरक्षकों ने आरोपियों से उठक-बैठक लगवाकर 'गौ माता की जय' भी बुलवाया। इसके बाद इन स्वयंभू गोरक्षकों ने इन सभी कथित गो तस्करों, गोवंश और ट्रकों को पुलिस के हवाले कर दिया।

खंडवा जिले के पुलिस अधीक्षक शिव दयाल सिंह ने कहा, 'हमने उन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, जो बिना अनुमति के गायों को ले जा रहे थे। वहीं, हमने किसानों सहित उन गांववालों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है, जिन्होंने गोवंश परिवहन करने वालों को पकड़ने के बाद पुलिस को जानकारी नहीं दी और उनके साथ गलत बर्ताव किया।'

In #MP's #Khandwa district Cow vigilantes praded #cowTraders after tying their hands on broad day light in suspicion of cow smuggling. Asked to chant 'Gau Mata ke Jai'. @newsclickin @prabirpur @TheQuint @svaradarajan @rkarnad @free_thinker @DGP_MP @OfficeOfKNath @MPArunYadav pic.twitter.com/NTh6GsUqPI