शशि थरूर के ट्वीट पर विवाद, भाजपा और माकपा ने की माफी की मांग

तिरुवनंतपुरम। कांग्रेस सांसद एक बार फिर अपने को लेकर विवादों में घिर गए हैं। भाजपा और माकपा ने थरूर पर मछुआरा समुदाय के का आरोप लगाते हुए उनसे माफी की मांग की।

पूर्व केंद्रीय मंत्री और तिरुनंतपुरम से सांसद थरूर ने हाल ही में तिरुवनंतपुरम के एक मछली बाजार गए थे और वहां मछली बेच रही महिलाओं से बात कर कुछ तस्वीरें साझा की थीं। इसके बाद थरूर ने ट्वीट किया, शाकाहारी, अतिसंवेदनशील (स्क्वीमिश) सांसद होने बाद भी मछली बाजार जाकर बहुत उत्साहित हूं।

थरूर के अतिसंवेदनशील के इस्तेमाल से विवाद खड़ा हो गया। थरूर ने इस शब्द का मतलब बताते हुए खुद का बचाव भी किया। थरूर की सफाई के बावजदू माकपा और भाजपा ने उनपर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस सांसद ने अपने शब्दों के चयन से मछुआरा समुदाय का अपमान किया है।

Found a lot of enthusiasm at the fish market, even for a squeamishly vegetarian MP! pic.twitter.com/QspH08if8Q