IBPS RRB Notification 2019 : बैंक में निकली हजारों नौकरियां, जानिए आवेदन की पूरी प्रक्रिया

इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनेल सिलेक्शन (IBPS) ने बैंकिग सेवा में हजारों पदों के लिए रिक्तियां निकाली हैं। ने ग्रुप 'बी' ऑफिस सहायक (बहुउद्देशीय), ग्रुप ए अधिकारी (स्केल- I) समूह 'ए' अधिकारी (स्केल- II और III) ने आवेदन लिंक को ओपन कर दिया है। इस बारे में IBPS ने 15 जून, 2019 को इस बारे में अधिसूचना जारी की थी। करीब 12,000 पदों पर भर्तियां होनी हैं।

पहले यह अधिसूचना शुक्रवार को जारी की गई थी, बाद में इसे वेबसाइट से हटा दिया गया था। इस बार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) में IBPS द्वारा हजारों पदों की घोषणा की गई है। उम्मीदवार, जो आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत का इंतजार कर रहे थे, वे आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।





आवेदन फार्म भरने के लिए आवेदक के पास वैध ईमेल आईडी, एक्टिव मोबाइल नंबर, योग्यता प्रमाण-पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो और बैंक की जानकारी होनी चाहिए। आवेदन भरते समय आवेदक नाम, जन्मतिथि, श्रेणी, पता, योग्यता आदि जानकारियों को सावधानीपूर्वक करें।

क्या है इन पदों के लिए योग्यता : इन पदों पर किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएट, B.E./B.Tech, LLB, CA, MBA वाले आवेदन कर सकते हैं। योग्यता से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन देखें।





जानिए महत्वपूर्ण तिथियां



18 जून, 2019 : आवेदन करने की शुरुआती तारीख

4 जुलाई, 2019 : आवेदन की अंतिम तिथि

4 जुलाई, 2019 : भुगतान करने की अंतिम तिथि

जुलाई, 2019 : प्री परीक्षा-

सितंबर, 2019 : मुख्य परीक्षा

(स्केल ऑफिसरों की परीक्षा की अलग-अलग तारीखों को देखने के लिए आप आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं)





मुख्‍य परीक्षा तिथि



ऑफिसर 22 सितंबर, 2019

ऑफिसर असिस्‍टेंट-29 सितंबर, 2019





वेबसाइट पर ऐसे करें आवेदन



- लिंक पर क्लिक करने के बाद Click here for New Registration पर क्लिक करें

- अब अपनी जानकारी जैसे नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और अन्य जानकारी सबमिट करें।

- अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करें।

- मांगी गई सभी जानकारी भरें।

- मांगे गए डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें।

- आवेदन फीस का भुगतान करें।

- उम्मीदवार अपने आवेदन फीस भरने के बाद उसका प्रिंट ऑउट ले लें।

- सभी प्रक्रिया पूरी करने के बाद उम्मीदवारों रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मिल जाएगा, जिसकी सहायता से वे लॉग इन कर अपने एप्लीकेशन फॉर्म में बदलाव कर सकते हैं। साथ ही वे एप्लीकेशन का प्रिंट ऑउट भी ले सकते हैं।

( नोट : यह खबर सिर्फ प्रारंभिक जानकारी के लिए है। पदों से संबंधित पूर्ण जानकारी आप ibps.in पर देख सकते हैं)