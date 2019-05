UIDAI ने ट्वीट करते हुए कहा है कि प्‍लास्टिक आधार या आधार स्मार्ट कार्ड/PVC कार्ड अब वैधानिक रूप से मान्य नहीं है। UIDAI कहना है कि अगर आपके पास प्लास्टिक का आधार कार्ड है तो वह कार्ड अब वह बेकार हो जाएगा।

क्यों उठाया ऐसा कदम : UIDAI के मुताबिक इस कदम को उठाने के पीछे लोगों की कार्ड की जानकारियों की निजता की रक्षा करना है। ऐसे कार्ड से लोगों की आधार डिटेल्‍स की प्राइवेसी पर खतरा है। UIDAI का कहना है कि प्‍लास्टिक आधार कार्ड कई बार काम नहीं करता है। इस पर दिया गया QR कोड डिस्‍फंक्‍शनल हो जाता है। आपकी निजी जानकारियों को आपकी बिना अनुमति के भी शेयर किया जा सकता है।

साधारण आधार कार्ड भी मान्य : UIDAI के बयान के मुताबिक एक साधारण पेपर पर डाउनलोड किया हुआ आधार और एम-आधार पूरी तरह से वैधानिक और मान्य है। UIDAI के मुताबिक आपको स्मार्ट आधार की आवश्यकता नहीं है। यहां तक कि कलर प्रिंट की भी आवश्यकता नहीं है।

#AadhaarEssentials We strongly discourage the use of PVC Aadhaar copies. Your Aadhaar letter or Aadhaar downloaded from https://t.co/O8VS8MPnEi or mAadhaar profile is enough for any Aadhaar related service. Related Press Release: https://t.co/RYFpaayuwz pic.twitter.com/JlZIcm7jai