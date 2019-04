Samsung के सबसे महंगे Galaxy Fold की स्क्रीन डैमेज होने की खबरें

सैमसंग ने वर्ष की शुरुआत में अपना सबसे महंगा और दुनिया का पहला फोल्डेबल फोन Galaxy Fold लांच किया था। सैमसंग Galaxy Fold की कीमत 1,980 डॉलर (करीब 1.4 लाख रुपए) है। सैमसंग के फोल्डेबल फोन में 4.6 इंच का डिस्प्ले है, जो कि 7.3 इंच के टैबलेट में खुलता है।

इसी बीच खबरें आई कि टेक जर्नलिस्ट को सैमसंग का फोल्डेबल फोन रिव्यू के लिए दिया गया था। इसमें फोन की स्क्रीन में खराबी होने की खबरें सामने आईं। कुछ मामलों में प्लास्टिक फिल्म हटाने से स्क्रीन डैमेज हुई है, जबकि कुछ में डिस्प्ले टूटने के साथ ब्लैंक हो गया है। इसके डैमेज के फोटो भी ट्‍विटर पर शेयर किए गए। टेक जर्नलिस्ट्स के मुताबिक सैमसंग के फोल्डेबल फोन में एक या दो दिन के प्रयोग के बाद गड़बड़ी आ गई।

लोग बोले जल्दबाजी कर दी : की स्क्रीन में गड़बड़ी आने के बाद लोगों ने सोशल मीडिया ट्‍विटर पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा सैमसंग ने फोन को लेकर जल्दबाजी कर दी।

अमेरिकी पॉपुलर टेक वेबसाइट The Verge के अनुसार उन्हें दिया गया Galaxy Fold रिव्यू यूनिट सिर्फ एक दिन में ही खराब हो गया। Verge के अलावा दूसरे टेक एक्स्पर्ट्स में से कुछ को भी ऐसी ही परेशानियां आ रही हैं।

The screen on my Galaxy Fold review unit is completely broken and unusable just two days in. Hard to know if this is widespread or not. pic.twitter.com/G0OHj3DQHw