खुशखबर, एसबीआई में घर बैठे जीरो बैलेंस पर खोल सकते हैं खाता

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अब आप पर खाता खोल सकते हैं और ये काम आप आसानी से घर बैठे से कर सकते हैं। इसके लिए आपको बैंक जाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। 31 मार्च 2018 तक खाते में कोई पैसा भी जमा करने की आवश्यता नहीं रहेगी।



इसके लिए आपको मोबाइल पर एसबीआई का YONO एप डाउनलोड करना होगा। इस एप से खाता खोलने पर आपको कोई की आवश्यता भी नहीं होगी। एसबीआई के इस्टा सेविंग अकाउंट में एक लाख रुपए तक का बैलेंस रखा जा सकता है। इस एप से आसानी से खोल सकते हैं खाता। इस खाते को खोलने के एक वर्ष के अंदर केवायसी के लिए आपको एक बार बैंक में जाना होगा।

YONO का पूरा नाम YONO (you

only need one)है। इस एप को आप मोबाइल पर 8mb

में डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप को डाउनलोड करने के बाद आपको इस पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा।





YONO से पांच मिनट में खोल सकते हैं खाता

- इस एप से ऑनलाइन खरीदी भी की जा सकती है।



-

डिजिटल तरीके से पांच मिनट में नया खाता खोल सकते हैं।

- चार क्लिक करके फंड ट्रांसफर कर सकते हैं।

- बिना कागजात के प्री एप्रूव्ड पर्सनल लोन ले सकते हैं।

- एफडी के बदले ओवर ड्रॉफ्ट की सुविधा ले सकते हैं।

- इस एप की सहायता से आप इनवेस्टमेंट प्लान और इंश्योरेंस ले सकते हैं।