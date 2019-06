Aadhaar Card हो गया है गुम और साथ में नहीं है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, तो इस प्रक्रिया से मिलेगा नया कार्ड

आप किसी परिजन या मित्र के लिए भी आधार ऑर्डर कर सकते हैं। इस प्रक्रिया के तहत इंडिया पोस्ट द्वारा आपके द्वारा दिए गए पते पर पहुंच जाएगा। रीप्रिंट किया आधार उनके आधार में दिए गए पते पर भेजा जाता है। आइए जानते हैं क्या उसकी प्रक्रिया?

- प्रक्रिया के दौरान आपको ओटीपी प्राप्त होगा तो ऐसे में अगर रजिस्टर नंबर मौजूद नहीं तो कोई बात नहीं है।

-आधार रीप्रिंट करवाने के लिए आपको UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट www.uidai.gov.in पर जाना होगा।

- आधिकारिक वेबसाइट पर आपको Get Aadhaar वाले सेक्शन में दिखाई दे रहे ऑर्डर आधार रीप्रिंट (Order (Pilot Basis) का ऑप्शन दिखाई देगा जिस पर आपको क्लिक करना है।

- इसके बाद आधार नंबर, सिक्योरिटी कोड और रिक्वेस्ट ओटीपी पर क्लिक करना है। यहां आपको 2 विकल्प मिलेंगे। अगर आपके पास रजिस्टर मोबाइल नंबर नहीं है तो Do Not Have Registered Mobile Number पर टिक का निशान लगाने आप जो मोबाइल नंबर रजिस्टर करवाना चाहते हैं, वह डालकर सेंड ओटीपी करना होगा।

- सेंड ओटीपी पर क्लिक करने के बाद मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा जिसे स्क्रीन के दाहिनी तरफ दिख रहे OTP बॉक्स में डालना होगा।





OTP दर्ज करने के बाद Aadhaar Card का प्रीव्यू शो होगा। प्रीव्यू में नाम, जन्म की तारीख और पता आदि जैसी जानकारी दिखाई जाएगी। अगर आपने रजिस्टर मोबाइल नंबर से लॉग-इन नहीं किया है तो OTP डालने के बाद आपको आधार कार्ड का प्रीव्यू शो नहीं होगा।





- इसके बाद आपको मेक पेमेंट (Make Payment) पर क्लिक करना है और इसमें 50 रुपए का शुल्क लगेगा। आप चाहें तो डेबिट या क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग या फिर यूपीआई (UPI) इनमें से किसी भी माध्यम के जरिए पैमेंट कर सकते हैं।

-भुगतान करने के बाद आधार कार्ड में दिए पते पर आपका कार्ड पहुंच जाएगा।