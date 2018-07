अमेरिका के पहले सिख अमेरिकी अटॉर्नी जनरल पर नस्ली टिप्पणी, दो रेडियो जॉकी निलंबित

एनजे 101.5 एफएम पर ‘डेनिस एंड जुडी शो’ प्रस्तुत करने वाले डेनिस मॉलॉय और जुडी फ्रेंको ने मारिजुआना से जुड़े मामले पर अभियोजन निलंबित करने के ग्रेवाल के फैसले पर कार्यक्रम के दौरान चर्चा करते हुए उन्हें ‘पगड़ीधारी व्यक्ति’ के तौर संबोधित किया।

मॉलॉय ने कहा कि आप अटॉर्नी जनरल को जानते हैं? मैं उनका नाम कभी पता नहीं करूंगा। मैं सिर्फ उन्हें पगड़ी पहना हुआ व्यक्ति कहूंगा। फ्रेंको ने बार-बार गाना गाने के अंदाज में इस शब्द का इस्तेमाल किया।

मॉलॉय ने कहा कि अगर आप इससे आहत होते हैं तो आप पगड़ी मत पहिनए।



मामले पर क्या बोले अटॉनी जनरल ग्रेवाल : ग्रेवाल (44) ने हालांकि इस पर कड़ी प्रतिक्रिया करते हुए कहा कि वह न्यूजर्सी के 61वें अटॉर्नी जनरल हैं। उन्होंने ट्वीट किया, 'मैं एक सिख अमेरिकी हूं। मेरी तीन बेटियां हैं। और कल, मैंने उनसे कहा कि रेडियो बंद कर दो।'

ग्रेवाल ने अपने निजी ट्विटर अकांउट पर लिखा, 'यह पहला अनादर नहीं है जिसका मैंने सामना किया है और यह संभवत: आखिरी भी नहीं होगा। कई बार मैं अकेले इसे सहता हूं। कल पूरे न्यूजर्सी ने इसे सुना। समय है कि अब संकीर्ण असहिष्णुता को समाप्त किया जाए।'

This is not the first indignity I’ve faced and it probably won’t be the last. Sometimes, I endure it alone. Yesterday, all of New Jersey heard it. It’s time to end small-minded intolerance. It’s an issue I addressed at @APAICS conference this May: pic.twitter.com/XnxJp53cxv