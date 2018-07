भारतीय-अमेरिकी सीनेट उम्मीदवार पर हमला, नाक से बहने लगा खून

एक खबर के मुताबिक 54 वर्षीय डेमोक्रेटिक पार्टी की शक्तिशाली उम्मीदवार एलिजाबेथ वारेन के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। वारेन के समर्थक ने अय्यादुरई पर हमला किया।



.@SenWarren YOU’ve got til MON. 7/30 5PM to unequivocally condemn THE attack & deliver my family & I a APOLOGY. A RACIST White guy attacked a Black Indian Man. INSTEAD OF condemning the attack, YOU sheltered him IN YOUR “town hall.” Do #BlackLivesMatter or do you exploit race? pic.twitter.com/zRQcA6W0Fz