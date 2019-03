विदेशों में कोई रिश्‍तेदार बीमार होता है, तो उसे हॉस्पिटल में मिलते समय 'get well soon' बोलते हैं ताकि वह जल्‍दी ठीक हो जाए...

हमारे गांव में तो कहते हैं... जरा ध्‍यान रखना भाई, हमारे पड़ोसी भी इसी बीमारी में चल बसे थे।