टीम इंडिया की नई 'सुपर फैन', 87 साल की उम्र में बनीं इंटरनेट सेनसेशन

दरअसल इस बुजुर्ग महिला ने उस समय कैमरे का ध्यान अपनी ओर खींचा, जब रोहित शर्मा मैदान में छक्कों और चौकों की बारिश कर रहे थे। रोहित ने जब बांग्लादेश के गेंदबाज मोसादेक हुसैन

के 22वें ओवर में लांग ऑन पर 90 मीटर छक्का लगाया तो बरबस दर्शकदीर्घा में बैठी 87 साल की इस वृद्ध महिला ने रोहित को अपनी जगह से दोनो हाथ उठाकर ब्लेसिंग दी। टीवी कैमरा काफी देर तक उन्हें कैद करता रहा। एजबेस्टन के इस स्टेडियम में यह सबसे उम्रदराज दर्शक थी।

