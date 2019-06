वर्ल्ड कप में मोहम्मद शमी की हैट्रिक, आखिरी 3 गेंदों पर 3 खिलाड़ियों की बिखेरी गिल्लियां (वीडियो)

साउथम्पटन। अफगानिस्तान के खिलाफ के मैच में हैट्रिक लगाकर भारत को 11 रन से जीत दिलाने वाले मोहम्मद शमी क्रिकेट के महासमर में यह कारनामा करने वाले भारत के दूसरे और दुनिया के नौवें गेंदबाज बन गए।

मोहम्मद शमी ने इस मैच में कुल चार विकेट झटके। इसी मैच की आखिरी तीन गेंदों पर मोहम्मद शमी ने तीन विकेट झटके।

अफगानिस्तान को 3 गेंदों में 12 रनों की आवश्यकता थी। तेज गेंदबाज शमी ने आखिरी ओवर की तीसरी गेंद पर मोहम्मद नबी (52), चौथी पर आफताब आलम (0) और पांचवीं पर मुजीब उर रहमान (0) को आउट किया।



As well as Mohammed Shami's unforgettable hat-trick, there were six double-wicket overs during yesterday's #CWC19 matches!



