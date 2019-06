टीम इंडिया यह जर्सी इंग्‍लैंड के खिलाफ रविवार को होने वाले मैच में पहनेगी। नाइकी की ओर से जारी बयान में कहा गया कि 'टीम इंडिया 30 जून 2019 को बर्मिंघम में पहली बार अपनी अवे जर्सी पहनेगी। इस वर्ष वनडे और अवे किट की जो डिजाइन लॉन्‍च की गई हैं वह भारत की नौजवान पीढ़ी और राष्‍ट्रीय टीम की निडर भावना से से प्रेरित है। नई जर्सी सामने वाले हिस्‍से को छोड़कर पूरी तरह से ऑरेंज रंग की है।

Presenting #TeamIndia 's Away Jersey What do you make of this one guys? #TeamIndia