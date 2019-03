आलिया या तापसी नहीं, बल्कि इस एक्ट्रेस के साथ अपने किसिंग सीन को बेस्ट मानते हैं विक्की कौशल

विकी कौशल फिलहाल अपने करियर के बेहतरीन दौर से गुजर रहे हैं। उनकी पिछली फिल्म उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक ने बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार प्रदर्शन किया और उन्हें रातों-रात स्टार बना दिया है। इससे पहले उनकी पिछली फिल्म संजू ने भी बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की थी।डिजीटल प्लेटफॉर्म से बॉलीवुड में जगह बनाने वाले विकी कौशन ने फिल्म 'मसान' से अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत की थी। फिल्म राजी में एक गंभीर और शांत किरदार निभाने के बाद संजू में एक अलग तरह का किरदार निभा कर साबित कर दिया कि उनमें सुपरस्टार बनने के सभी गुण मौजूद है।ने राजी में और मनमर्जियां में तापसी पन्नू को किस किया था। जब विक्की से पुछा गया कि उनकी नजर में उनका सबसे बेस्ट किसिंग सीन कौनसा था और किसके साथ रहा? इस पर विकी ने बड़ा ही दिलचस्प जवाब दिया। इस पर विक्की ने फिल्म का नाम लिया। विक्की ने कहा, मेरी नजरों में सबसे बेहतरी किसिंग सीन तो श्वेता त्रिपाठी के साथ मसान में था।उन्होंने कहा कि मसान में श्वेता के साथ मेरा अभी तक का बेस्ट ऑन स्क्रीन किस है। सीन में दो वर्जिन पहली बार प्यार के लम्हों को एंजॉय कर रहे थे। वो किस करने में नर्वसनेस थी।'विक्की ने उस समय के बारे में भी बताया जब उन्हें बॉलीवुड इंडस्ट्री में पहचान मिलने लगी थी। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है राजी और संजू के बाद मेरी लोकप्रियता में इजाफा हुआ है। शायद संजू के बाद लोग मुझे मेरे या मेरे कैरेक्टर के नाम से पुकारने लगे थे। लोग मेरे साथ सेल्फी क्लिक करवाने लगे। विक्की को लगता है कि उरी ने उन्हें एक अलग ही पहचान दी है। उनके अनुसार अब वो जब भी कहीं जाते हैं तो लोग पूछते हैं 'How is the josh'