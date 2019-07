स्पेशल फैन ने पैर से बनाई सलमान खान की खूबसूरत पेंटिंग, भाईजान ने शेयर किया वीडियो

बॉलीवुड सुपरस्‍टार की जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। हजारों फैंस सलमान की एक झलक पाने के लिए हर वक्‍त उनके घर के बाहर डटे रहते हैं। सलमान जहां जाते हैं, वहां भीड़ जुट जाती हैं। वहीं सलमान भी अपने फैन्स का बहुत ध्यान रखते हैं। वह फैंस के प्रति अपना प्यार और समर्पण समय-समय में दर्शाते रहते है।



सलमान ने हाल ही में एक वीडियो शेयर कर अपनी एक प्यारी सी फैन को शुक्रिया बोला है। दरअसल, सलमान ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें उनकी एक दिव्यांग फैन अपने पैर से उनकी खूबसूरत तस्वीर बना रही हैं। जमीन पर बैठी उस फैन ने मोबाइल में सलमान खान की फोटो खोल रखी है और वह उसे देखकर पैर से पेंटिंग बना रही है।

सलमान खान ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, God bless... can’t reciprocate the love but prayers and much love !!! सलमान के फैंस इस वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं।





सलमान खान इन दिनों दबंग 3 की शूटिंग में व्‍यस्‍त हैं। इस फिल्‍म की शूटिंग लगभग पूरी हो चुकी है। अब सलमान खान सहित पूरी टीम 15 दिन के आबू धाबी जाने वाली है। यहां कुछ अहम सीन शूट किए जाएंगे। इसके अलावा वह संजय लीला भंसाली की फिल्म 'इंशाअल्लाह' में नजर आने वाले हैं।