रेडियो जॉकी बन करीना कपूर करेंगी बॉलीवुड स्टार्स का इंटरव्यू

बॉलीवुड अभिनेत्री अब रेडियो जॉकी की भूमिका में नजर आने वाली हैं। वह जल्द ही अपना रेडियो शो 'What Women Want with Kareena Kapoor Khan' लेकर आ रही हैं। यह शो 10 दिसंबर से शुरू होगा।