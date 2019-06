रितिक रोशन ने आनंद कुमार के 'सुपर 30' छात्रों को एक खूबसूरत मैसेज के साथ दी शुभकामनाएं

फिल्म 'सुपर 30' में की भूमिका निभा रहे इन दिनों आईआईटी प्रवेश परीक्षा द्वारा घोषित रिजल्ट से बेहद खुश है क्युकी इस परीक्षा को आनंद कुमार के छात्रों ने शानदार अंको के साथ पास कर लिया है। रितिक रोशन ने सभी विधयर्थियों को उनके सफलता के लिए शुभकामनाएं दी और साथ ही में उन्होंने यह भी व्यक्त किया की वह इन छात्रों से मिलने की चाह रखते है।रितिक ने अपने सोशल मीडिया पर छात्रों को शुभकामनाएं देते हुए लिखा, is a reality which takes place every year. It’s not a celebration of the past. Kudos to this year’s students! I would love to meet all of them.