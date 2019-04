अमिताभ बच्चन पर चढ़ा 1000 साल पुराने सास-बहू मंदिर के आकर्षण का रंग

टीवी के आगामी शो 'एक भ्रम- सर्व गुन सम्पन्न' ने सास-बहू मंदिर में शो लांच कर देश का ध्यान आकर्षित किया है, यह ही नहीं इसके लांच की पीछे छिपी ख़ासियत ने बॉलीवुड के महानायक का ध्यान भी अपनी तरफ़ आकर्षित कर लिया है।



हाल ही में 'एक भ्रम- सर्व गुन सम्पन्न' की मुख्य अभिनेत्री जाह्नवी मित्तल ने उदयपुर में सांस्कृतिक रूप से समृद्ध और कई हजार साल पुराने सास-बहू मंदिर में अपने ऑन-स्क्रीन देवर के साथ अपना आगामी शो लांच किया था। इस अद्वितीय लांच ने न केवल देश को आकर्षित किया बल्कि अमिताभ बच्चन भी इसके आकर्षण से बच नहीं पाए और अभिनेता ने अपने ट्वीट में इस सास-बहू मंदिर की सांस्कृतिक जीवन शक्ति को साझा किया है।

सास-बहु मंदिर से आकर्षित अमिताभ बच्चन ने ट्वीट करते हुए लिखा, Yes, our ancestors built these twin Saas Bahu Temples at Gwalior and I want us to know them better. I'm proudly pinning it to the Heritage Map of India. Urging all to take up #IndiaFound challenge at //bit.ly/ifoundindia& begin the conversation. #IndiaLostAndFound".