कलंक से आलिया भट्ट का लुक आया सामने, दुल्हन के जोड़े में दिखा खूबसूरत अंदाज

की मल्टी स्टारर फिल्म से का फर्स्ट लुक सामने आ गया है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर मेकर्स ने फिल्म की फिमेल लीड एक्ट्रेस का लुक रिलीज किया है।फर्स्ट लुक में आलिया भट्ट दुल्हन के जोड़े में सजी धजी नजर आ रही हैं। घूंघट ओड़े आलिया भट्ट इस लुक में बेहद खूबसूरत लग रही हैं। कलंक में आलिया 'रूप' के किरदार में दिखेंगी। करण जौहर ने सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस का लुक पोस्टर शेयर करते हुए लिखा लिखा, To love her is to love fire.पोस्टर में आलिया लाल जोड़ा पहने हैवी ज्वैलरी में दुल्हन बनी दिख रही हैं। आलिया का लुक किसी भी महारानी से कम नहीं दिख रहा है। वहीं उनके चेहरे पर एकदम शांति और संजीदगी के भाव नजर आ रहे हैं। आलिया काफी खूबसूरत और गॉर्जियस लग रही हैं।