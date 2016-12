ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र को 'मेलजोल बढ़ाने वाला क्लब' बताया

न्यू यॉर्क। अपने विवादित बयानों के लिए सुर्खियों में रहने वाले अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ने की खुलेआम आलोचना करते हुए कहा है कि यह अंतरराष्ट्रीय संस्था ‘एक क्लब है जहां लोग मिलते हैं, बातें करते हैं और अच्छा समय बिताते हैं।’







The United Nations has such great potential but right now it is just a club for people to get together, talk and have a good time. So sad!

— J. Trump (@realDonaldTrump) December 26, 2016

ट्रंप ने ट्वीट कर कहा, 'संयुक्त राष्ट्र के पास काफी संभावनाएं हैं, लेकिन फिलहाल यह लोगों के मेलजोल, बातचीत और समय व्यतीत करने के लिए केवल एक क्लब की तरह है। बेहद दुखद।' ट्रंप ने यह टिप्पणियां फिलिस्तीनी जमीन पर इसरायल की बस्तियों को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव को पारित किए जाने के मद्देनजर की हैं। अमेरिका के वीटो न करने के कारण प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई। अमेरिका वीटो के अधिकार का प्रयोग करके इसे रोक सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया।