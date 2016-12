मुश्किल में फंसे भारतीय की सुषमा स्वराज ने की मदद

टोरंटो। कनाडा के इस शहर में मुश्किल में फंसे भारतीय शख्स की विदेश मंत्री ने सहायता दी। इस व्यक्ति ने अपनी समस्या सुलझाने के लिए सुषमा स्वराज से मामले में हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया था। इसके बाद बुधवार को टोरंटो में भारतीय ने से सबंधित कठिनाइयों को दूर कर दिया।







एक एजेंसी की खबर के अनुसार ने ट्विटर पर सुषमा स्वराज को यह बताते हुए मांगी थी कि उनकी मां को स्ट्रोक आया है और उन्हें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसके बाद स्वराज ने वाणिज्य दूतावास को भी अरुण जनार्दन की मदद करने का निर्देश दिया था।

बाद में स्वराज ने ट्वीट किया कि मुझे यह जानकार बहुत दुख हुआ कि आपकी मां को स्ट्रोक आया हैं। मैंने इसका हल करने के सीजी को निर्देश दिया है। अरुण ने अपना संदेश इस तरह लिखा था :

@SushmaSwaraj Mam, my mother had stroke last night as there is no body is there to look after, I need to leave my daughter applied PIO to

— (@ArunJanarthanan) December 28, 2016

और बाद में उन्होंने ट्‍वीट पर अपने जवाब में लिखा : I am sorry to know that your mother has suffered a stroke. I have asked CG Toronto to sort this out. https://t.co/RGaF7axWxK

— (@SushmaSwaraj) December 28, 2016



इस घटना के बाद सुषमा स्वराज के प्रशंसकों की संख्या बढ़ने में कोई संदेह नहीं होना चाहिए क्यों‍कि मोदी मंत्रिमंडल वे ऐसी मंत्री हैं जिनसे लोग मदद मांगते हैं।